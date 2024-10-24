В Хабаровске закроют железнодорожный переезд по улице Салтыкова-Щедрина

Частичное перекрытие запланировано на пятницу, 25 октября. Здесь проведут ремонтно-путевые работы, поэтому на месте будет затруднено движение автомобилей. Они смогут проехать на участке, но только по одной полосе. Начало работ запланировано на 25 октября с 9:00, окончание в — 17:00 по местному времени.