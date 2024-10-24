В Хабаровске закроют железнодорожный переезд по улице Салтыкова-Щедрина

Железнодорожный переезд на улице Салтыкова-Щедрина закроют в Хабаровске. На участке запланирован ремонт, который продлится в течение дня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Частичное перекрытие запланировано на пятницу, 25 октября. Здесь проведут ремонтно-путевые работы, поэтому на месте будет затруднено движение автомобилей. Они смогут проехать на участке, но только по одной полосе. Начало работ запланировано на 25 октября с 9:00, окончание в — 17:00 по местному времени.
Жителей города просят принять информацию во внимание и учитывать ее при планировании поездок в указанное время. Также представители Дальневосточной железной дороги рекомендуют отнестись к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, с пониманием.
Ранее в Хабаровске сообщалось о перекрытии улицы Павла Морозова. Этот участок закроют на две недели.