Такие зарплаты в стране всего в нескольких регионах: дальневосточники опять возглавили денежный топ

В Приморье также отмечен рост доходов, что связано с активным развитием логистики и торговли через порты. Камчатка и Магаданская область, несмотря на высокие затраты на жизнь, остаются на уровне ниже центральных регионов, таких как Москва, где среднедушевой доход превышает 100 тыс. рублей. На Чукотке также отмечены значительные доходы за счет высоких зарплат в добывающей промышленности и хорошее соотношение доходов и цен на товары и услуги — третье место по стране.