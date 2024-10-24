Такие зарплаты в стране всего в нескольких регионах: дальневосточники опять возглавили денежный топ

«Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц», — говорится в материале РИА Новости.
Согласно данным аналитики, даже в самых бедных регионах Дальнего Востока среднедушевые доходы выше, чем в среднем по стране. А в самых богатых — выше в три раза.
Больше всего на Дальнем Востоке получают жители Чукотки — 154,5 тысячи, это второе место по стране после Ямало-Ненецкого автономного округа.
На втором месте в округе — Магаданская область (109 тысяч рублей). На Камчатке среднедушевые доходы на уровне 97 тысяч, в Сахалинской области — 92 тысячи.
В Якутии в среднем получают 78 тысяч рублей, в Хабаровском крае 59 тысяч, в Приморье — 58 тысяч, в Амурской области — 57 тысяч. Средние доходы в Забайкалье 49 тысяч рублей, в ЕАО — 48 тысяч. На последнем месте в рейтинге регионов Дальнего Востока — Бурятия: там среднедушевые доходы населения 43 тысячи рублей.
В Приморье также отмечен рост доходов, что связано с активным развитием логистики и торговли через порты. Камчатка и Магаданская область, несмотря на высокие затраты на жизнь, остаются на уровне ниже центральных регионов, таких как Москва, где среднедушевой доход превышает 100 тыс. рублей. На Чукотке также отмечены значительные доходы за счет высоких зарплат в добывающей промышленности и хорошее соотношение доходов и цен на товары и услуги — третье место по стране.
Напомним, аналитики Центробанка России опубликовали ежемесячный отчет об уровне инфляции в Приморском крае и на Дальнем Востоке. Цены в округе все еще растут быстрее, чем в среднем по стране.