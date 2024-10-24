В Пермском крае продолжают расти цены на бензин всех марок

Цена на автомобильный бензин марки АИ-98 в Пермском крае за прошедшую неделю возросла с 79,74 до 80,04 ₽ На 6 коп. стал стоить дороже литр бензина АИ-92 — с 53,52 до 53,58 ₽, на 7 коп. АИ-95 — с 58,15 до 58,22 ₽, дизельного топлива на 12 коп. — 67,36 до 67,48 ₽