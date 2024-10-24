К концу недели в Екатеринбурге снова похолодает

УралПолитRu отмечает, что сегодня, 24 октября, в Екатеринбурге будет в основном облачно, ожидается дождь. Температура составит от +6 до +8 градусов, однако в течение недели она будет снижаться. Ночью 25 октября в городе ожидается +4, а днем +6. Ночью 26 октября будет +2, днем температура поднимется до +5 градусов. В воскресенье, 27 октября, ожидается +1 ночью и +3 днем.