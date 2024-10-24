К концу недели в Екатеринбурге снова похолодает

«В четверг погоду в Свердловской области будет определять влияние циклонов: заполняющегося над Полярным Уралом и частного, который смещается вдоль атмосферного фронта со стороны Поволжья через Южный Урал», — рассказал синоптик.
Он добавил, что тепло на территории региона сохранится. В большинстве районов пройдут преимущественно небольшие осадки. Умеренные дожди будут проходить на юге Свердловской области, температура воздуха сегодня составит от +5 до +10 градусов.
УралПолитRu отмечает, что сегодня, 24 октября, в Екатеринбурге будет в основном облачно, ожидается дождь. Температура составит от +6 до +8 градусов, однако в течение недели она будет снижаться. Ночью 25 октября в городе ожидается +4, а днем +6. Ночью 26 октября будет +2, днем температура поднимется до +5 градусов. В воскресенье, 27 октября, ожидается +1 ночью и +3 днем.