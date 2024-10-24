На Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ученые впервые с 9 октября зарегистрировали на Солнце новую вспышку самого высокого класса X, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.
Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).
Ранее сообщалось о мощной вспышке Х1.9, произошедшей на Солнце 9 октября, выброс от которой вызвал на Земле магнитную буру уровня G4.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.