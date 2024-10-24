Xolidayboy сделал откровенное признание на концерте в Новосибирске

Кроме того, исполнитель поблагодарил своих слушателей за поддержку, подчеркнув, что именно она помогает ему создавать музыку, которая ему близка.



«Он говорил, что благодарен, что может писать ту музыку, которая ему близка, благодаря поддержке и призывал верить в свою мечту, и что если мы хотим сделать что-то хорошее, то у нас обязательно получится», — добавила Марина.