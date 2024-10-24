Xolidayboy сделал откровенное признание на концерте в Новосибирске

Вчера, 23 октября, в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске состоялся долгожданный концерт популярного российского исполнителя Xolidayboy. Выступление вызвало настоящий фурор среди фанатов, которые пришли послушать любимые хиты певца и окунуться в атмосферу его музыки, об этом Om1 Новосибирск рассказали поклонники Xolidayboy.
Как рассказали поклонники Xolidayboy, концерт прошёл на одном дыхании, а сам исполнитель не только зарядил публику энергией, но и выразил свою любовь к Сибири.
«Он сказал, что любит Сибирь, потому что здесь все эмоциональные и каждую песню поют в унисон», — поделилась впечатлениями Марина, одна из фанаток Xolidayboy.
Кроме того, исполнитель поблагодарил своих слушателей за поддержку, подчеркнув, что именно она помогает ему создавать музыку, которая ему близка.
«Он говорил, что благодарен, что может писать ту музыку, которая ему близка, благодаря поддержке и призывал верить в свою мечту, и что если мы хотим сделать что-то хорошее, то у нас обязательно получится», — добавила Марина.
«В конце уже музыканты поклонились и ушли, а Иван вернулся за курткой. Сказал, что хочет спеть ещё и попросил включить музыку, также попросил музыкантов вернуться. Спел ещё одну песню», — рассказала Ирина.
Трибуны были почти заполнены, кроме секторов за сценой и боковых. Танцпол и фанзона тоже заполнены. Задержался концерт на 30 минут, а шёл примерно полтора часа.
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