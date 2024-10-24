Пять пострадавших в ДТП с маршруткой в Минске отправлены на амбулаторное лечение

По ее словам, после проведения осмотра, а также необходимых диагностических исследований, пять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Напомним, что 23 октября примерно в 15.00 58-летний водитель маршрутки ехал по проспекту Дзержинского. На пересечении с улицей Щорса он продолжил движение на красный свет и врезался в автомобиль Hyundai.