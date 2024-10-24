Ученые назвали неожиданную причину осенней хандры

«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, 'выключая' их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. Когда у мышей отключали ZBTB20, их режим сна нарушался. У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — заявил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько изданию «Газета.Ru».