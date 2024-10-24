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День Республики: в Астане запустят праздничный салют

В Астане на День Республики запустят праздничный салют, организованный за счёт спонсорских средств, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 часов на территории Триатлон парка (район Пирса), сообщает официальный сайт акимата.

Стоит отметить, в честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т. д.

туризм и отдых