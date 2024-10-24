День Республики: в Астане запустят праздничный салют

Стоит отметить, в честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия.