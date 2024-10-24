Жителей Кишинева приучают к жесткой экономии: У кого в домах в четверг, 24 октября, не будет света — публикуем адреса

24 октября ожидаются перерывы в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
Дечебал, 16, 59, 59/1, 59/3, 61, 63, 999, 9999, Н. Титулеску, 2, 4 — с 08:50 до 16:50.
Буюканы:
К. Басарабией, 42, Мунчешть, 350, 350a, 9001, В. Быкулуй, ½, 9 — с 09:10 до 19:20.
Центр:
Измаил, 96/1 — с 10:30 до 17:00.
Чеканы:
М. Дрэган, 19−23, M. Маноле, 9, 18/2 — с 15:25 до 17:25.
Рышкановка:
М. Костин, 13/7, 13/8, Mосковский пр-т, 12, 12/4, 14/1 — с 09:50 до 17:00.
пер. 5 Аэродромулуй, 1, пер. 2 Аэродромулуй, 2, Б. Воевод, 1, Корнулуй, 7/3, Г. Гимпу, 21/23, Киев, 1, 1/1, ½, 3A, 3/3, 5, 5a, 7A, 9001, Н. Руссо, 1/1, ¼, 2, 2/2, ⅔, 2/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5−7, 7/1, 7/2, 7/3, 10−12, 16, 9999, Пьетрэрией, 49, 49/2, 49/5, 51, 60−62, пер. Пьетрэрией, 47B, 49, 49/3, 51/4, 60/1, 60/2, Спартакус, 3−9, 15−29, 6, 6B, 10−12, 16−26, 26A, 26/1, 36/1 — с 09:50 до 17:00.