Новосибирцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако, по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14%, а билеты подорожали на 15%. Второе и третье по популярности место, после США, занимают Куба и Мексика, это связано с наличием прямых перелетов из России.