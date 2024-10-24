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Новосибирцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон

Самыми популярными странами для посещения у новосибирцев стали Казахстан, Турция и Абхазия — здесь отдохнуло 49% от всех выезжающих за рубеж.

Источник: Мегафон

В сравнении с показателями 2023 года популярность азиатских стран выросла на 38%, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток из Новосибирской области вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными направлениями бархатного сезона стали Казахстан и Турция. Абхазия занимает третью строчку по посещаемости. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Таиланд и ОАЭ. Неизменной популярностью пользовались Китай и Грузия.

Наибольший прирост турпотока из России в целом (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. А наибольший рост продемонстрировали Вьетнам (135%), Гонконг (96%) и Япония (95%).

Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне, либо упали на 3−40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте — Египет, Тунис и Марокко.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако, по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14%, а билеты подорожали на 15%. Второе и третье по популярности место, после США, занимают Куба и Мексика, это связано с наличием прямых перелетов из России.

Аналитики МегаФона зафиксировали небольшой рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

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