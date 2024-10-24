Биатлонистка Ирина Шаклеина присоединится к сборной Беларуси

Биатлонистка Ирина Шаклеина (Кручинкина) возобновит карьеру в сборной Беларуси. Подробности рассказал старший тренер женской сборной Беларуси Роман Малуха, сообщает sport5.by.
По его словам, Шаклеина присоединится к сборной Беларуси уже в Ханты-Мансийке. Малуха подчеркнул, что сборной очень необходимы опытные бойцы.
Напомним, что белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина в 2022 году вышла замуж за российского биатлониста Дмитрия Шаклеина. В марте 2024 года биатлонистка родила дочь.
Тем временем белоруска Арина Соболенко снова стала первой ракеткой мира.
Кстати, белорусская певица Галина Шишкова дала дельный совет из турецкого отпуска: «Это идеальное средство от стресса!».