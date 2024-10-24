«Помогите, пожалуйста, спасти нашу мамочку»: в Башкирии дети записали трогательный ролик в поддержку больной раком матери

Когда уфимские врачи впервые поставили Айсылу Шагивалеевой этот страшный диагноз, молодая мама чувствовала себя относительно нормально. Лишь со временем больная нога стала отказывать, силы покинули ее, каждое движение стало отзываться жуткой болью. Как она признавалась в беседе с «КП-Уфа», тяжелее всего в этой ситуации — видеть страх в глазах сыновей. Старшему семь лет, он в этом году только пошел в первый класс, а младшему всего пять. Мальчишки понимают, что мама болеет, и сильно переживают за нее.