«Помогите, пожалуйста, спасти нашу мамочку»: в Башкирии дети записали трогательный ролик в поддержку больной раком матери

27-летняя мама двоих детей из Башкирии Айсылу Шагивалеева уже два с половиной года борется со страшным диагнозом. В один из совершенно обычных дней 2022 года она заметила на ноге небольшую шишку, которая поначалу и болела-то не сильно. Тогда молодая женщина и подумать не могла, насколько ее жизнь скоро изменится.
После многочисленных осмотров и анализов уфимские врачи поставили женщине саркому мягких тканей с метастазами в легкие. Чуть позже диагноз подтвердили в московском центре онкологии имени Блохина. Айсылу назначили курс химиотерапии, со временем ее состояние стало ухудшаться.
В начале этого года башкирские врачи даже предлагали молодой маме ампутировать больную ногу, да и вообще давали неутешительные прогнозы. Недавно семья нашла клинику в Турции, где ей пообещали помочь. Правда, помощь эта обойдется в 10 млн рублей, из которых на данный момент собрали чуть больше 571 тысячи.
СЧЕТ ИДЕТ НА ДНИ.
Когда уфимские врачи впервые поставили Айсылу Шагивалеевой этот страшный диагноз, молодая мама чувствовала себя относительно нормально. Лишь со временем больная нога стала отказывать, силы покинули ее, каждое движение стало отзываться жуткой болью. Как она признавалась в беседе с «КП-Уфа», тяжелее всего в этой ситуации — видеть страх в глазах сыновей. Старшему семь лет, он в этом году только пошел в первый класс, а младшему всего пять. Мальчишки понимают, что мама болеет, и сильно переживают за нее.
— Детки у меня все это увидели и заплакали. Спрашивали, почему мама не может ни стоять, ни ходить, — рассказывала в феврале этого года Айсылу Шагивалеева.
Старшему сыну Айсылу семь лет, а младшему — пять. Фото: личный архив героини публикации.
С того самого разговора прошло полгода, и состояние молодой мамы ухудшилось. Поначалу врачи в Уфе настаивали на ампутации стопы, но недавно перестали предлагать такую операцию.
— Недавно на обследовании выяснилось, что новые метастазы появились, новые очаги, как мне врачи сказали. Нога страшно болит, мне уже стали колоть сильнодействующие обезболивающие. От идеи ампутировать мне ногу наши врачи отказались — боятся, что станет только хуже. Избежать этого, похоже, не получится, но в Уфе такую операцию делать не будут. В клинику в Турцию нужно ехать, там обещали помочь. Но ехать надо срочно, в течение месяца быть там, — говорит молодая мама.
Проще говоря, в битве Айсылу с саркомой мягких тканей счет пошел буквально на дни. Ее любимый супруг и отец мальчиков изо всех сил старается сделать так, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Но таких денег на лечение в зарубежной клинике у них попросту нет.
— Мы изучили и нашли хорошую клинику в Турции, где мне обещали помочь вылечить и остановить эту болезнь, но врачи говорят об огромных суммах для лечения. Поэтому слезно прошу всех неравнодушных людей помочь мне хоть репостом, хоть рублем, — обращается к неравнодушным жителям Башкирии мама двоих детей.
Страшный диагноз Айсылу поставили в 2022 году. С тех пор жизнь ее семьи сильно изменилась. Фото: личный архив героини публикации.
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ РОЛИК.
Из-за болезни мамы изменилась и жизнь ее сыновей. Лето они провели в родной деревне Айсылу в Белорецком районе Башкирии, а сама она оставалась в Уфе.
— Самое обидное и тяжелое для нас, для детей — это то, что я не могу себе позволить качественно проводить с ними время, даже провожать и встречать их со школы и из сада. Старший сын пишет письма деду морозу, пускает шарики в небо со словами «Мечтаю, чтобы мама выздоровела», — делится Айсылу Шагивалеева.
Недавно дети записали и озвучили трогательный видеоролик в поддержку мамы и выложили его в соцсети.
— Мы были счастливы, но страшная болезнь пришла в нашу семью — заболела наша мамочка. Из-за болезни мы редко ее видим, мы с братиком очень скучаем по ней, сильно любим нашу маму. Мы хотим всегда быть с ней рядом и хотим, чтобы она поскорее выздоровела. Помогите, пожалуйста, спасти нашу мамочку, — говорит на видео старший сын Айсылу.
Семья молодой мамы просит всех неравнодушных жителей Башкирии оказать им посильную помощь. Для этого нужно связаться с ней по номеру телефона: 8−963−140−20−22 и узнать реквизиты банковской карты.
— Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу жить и быть рядом со своими детьми, ведь они нуждаются в материнской любви и внимании, — пишет Айсылу Шагивалеева в соцсетях.