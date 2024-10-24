Главные часы Красноярска исполнят оперу

Каждые три часа в центре города будет звучать фрагмент мелодии величественного хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки.
«Опера — высочайшее искусство. Русские оперы — огромный пласт мирового оперного достояния, а “Иван Сусанин” РУССКАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ опера. Во фрагменте мелодии, который исполнят часы, композитор рисует образ народа — истинного патриота своей страны, самоотверженно доказывающего преданность Родине», — пишут в соцсетях мэрии.
Часы исполнят мелодию в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
Отметим, что главные городские часы меняют традиционный бой курантов на праздничные песни в значимые государственные даты.