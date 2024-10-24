Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные часы Красноярска исполнят оперу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 25 октября, красноярский «Биг-Бен» поздравит горожан со Всемирным Днем оперы.

Источник: НИА Красноярск

Каждые три часа в центре города будет звучать фрагмент мелодии величественного хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки.

«Опера — высочайшее искусство. Русские оперы — огромный пласт мирового оперного достояния, а “Иван Сусанин” РУССКАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ опера. Во фрагменте мелодии, который исполнят часы, композитор рисует образ народа — истинного патриота своей страны, самоотверженно доказывающего преданность Родине», — пишут в соцсетях мэрии.

Часы исполнят мелодию в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

Отметим, что главные городские часы меняют традиционный бой курантов на праздничные песни в значимые государственные даты.

шоу