Суд во Владивостоке лишил жену Александра Ясина бани с бассейном

Разрешая данные требования, суд пришел к выводу, что земельный участок, на котором размещен спорный объект, не принадлежит ответчику на каком-либо праве и не был предоставлен в установленном законом порядке, а потому встречные исковые требования о признании права собственности на сооружение бассейна со стилобатом как на самовольную постройку на основании пункта 3 статьи 222 ГК РФ не подлежат удовлетворению, несмотря на то обстоятельство, что возведенный объект недвижимости соответствует установленным требованиям, его сохранение не создает угрозу жизни и здоровью граждан.