Суд во Владивостоке лишил жену Александра Ясина бани с бассейном

Советский суд Владивостока вынес решение об удовлетворении прокурорского иска к жене обвиняемого в создании банды «Трифоновские» Александра Ясина, касающегося самовольно занятого ответчиком земельного участка и находящихся там объектов.
«В ходе рассмотрения спора установлено, что спорные объекты возведены на территориях, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с чем суд счел требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению с возложением на ответчика обязанности демонтировать объекты (нежилое здание — баня; нежилое здание — для размещения инженерного (обслуживающего) оборудования; навес; летняя кухня; бассейн, с устройством стилобата, плоскостное спортивное сооружение, игровая площадка, подпорные сооружения) и освободить самовольно занятую территорию. Кроме того, земельный участок, общей площадью 2171 кв.м., возвращен в пользу Владивостокского городского округа», — отметили в пресс-службе Советского районного суда Владивостока.
Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности отклонен.
Разрешая данные требования, суд пришел к выводу, что земельный участок, на котором размещен спорный объект, не принадлежит ответчику на каком-либо праве и не был предоставлен в установленном законом порядке, а потому встречные исковые требования о признании права собственности на сооружение бассейна со стилобатом как на самовольную постройку на основании пункта 3 статьи 222 ГК РФ не подлежат удовлетворению, несмотря на то обстоятельство, что возведенный объект недвижимости соответствует установленным требованиям, его сохранение не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Решение суда не вступило в законную силу.
Добавим, что в августе 2024 года Приморский краевой суд вернул уголовное дело против лидера и одного из участников группы «Трифоновские», Александра Ясина и Евгения Бычкова, которые обвиняются в организации банды, убийстве, связанном с бандитизмом, а также в незаконном обороте оружия. Причиной такого решения суда стало ходатайство защитника, который указал на возможное нарушение при прекращении уголовного преследования в отношении одного из участников дела по истечении срока давности. Прокуратура края заявляла о намерении оспорить решение краевого суда, подав апелляционное представление в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке. В конце августа следователи СК Приморья выявили новый случай преступной деятельности, связанный с организованным преступным сообществом под руководством Александра Ясина. Было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц в особо крупном размере, в отношении Виталия Бородина и Сергея Захарова по части 3 статьи 163 УК РФ.