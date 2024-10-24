В партии ввезенной в Приморье вьетнамской креветки нашли кишечную палочку

«Пробы от продукции, поступившей из Вьетнама, были отобраны государственным инспектором погранветконтроля Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостокском морском рыбном порту и переданы для проведения исследований в Приморский филиал “НЦБРП”, — отметили в ведомстве.