В партии ввезенной в Приморье вьетнамской креветки нашли кишечную палочку

Приморским филиалом «НЦБРП» выявлены бактерии группы кишечной палочки в креветках весом более 18 тонн из Вьетнама, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Пробы от продукции, поступившей из Вьетнама, были отобраны государственным инспектором погранветконтроля Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостокском морском рыбном порту и переданы для проведения исследований в Приморский филиал “НЦБРП”, — отметили в ведомстве.
Исследование проведено в рамках усиленного лабораторного контроля. Это означает, что ранее в продукции производителя выявлялись подобные нарушения, в дальнейшем пробы отбираются для подтверждения качества и безопасности новых партий.
Напомним, бактерии кишечной палочки погибают только при тщательной термической обработке, их присутствие в пищевой продукции недопустимо.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста».
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции — предприятия из Иркутской области — готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований.