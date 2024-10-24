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В партии ввезенной в Приморье вьетнамской креветки нашли кишечную палочку

Приморским филиалом «НЦБРП» выявлены бактерии группы кишечной палочки в креветках весом более 18 тонн из Вьетнама.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморским филиалом «НЦБРП» выявлены бактерии группы кишечной палочки в креветках весом более 18 тонн из Вьетнама, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пробы от продукции, поступившей из Вьетнама, были отобраны государственным инспектором погранветконтроля Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостокском морском рыбном порту и переданы для проведения исследований в Приморский филиал “НЦБРП”, — отметили в ведомстве.

Исследование проведено в рамках усиленного лабораторного контроля. Это означает, что ранее в продукции производителя выявлялись подобные нарушения, в дальнейшем пробы отбираются для подтверждения качества и безопасности новых партий.

Протоколом испытаний от 23 октября подтверждено наличие в продукции бактерий группы кишечной палочки, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Напомним, бактерии кишечной палочки погибают только при тщательной термической обработке, их присутствие в пищевой продукции недопустимо.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста».

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции — предприятия из Иркутской области — готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований.

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