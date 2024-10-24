В 2025 году в Красноярске появится центр для лечения бесплодия методом ЭКО

На базе Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 в конце 2025 года откроется первый в регионе государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий. Там будут лечить бесплодие методом ЭКО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского каря.
На данный момент выполнен капремонт в палатах и установлены медицинские консоли. Также в отделение завезли четыре аппарата для УЗИ и наркозно-дыхательный аппарат для приборов. В следующем году оборудуют блок эмбриологии.
Отметим, что на сегодняшний день лечение бесплодия методом ЭКО за счёт средств ОМС проводит в четырёх негосударственных медорганизациях.