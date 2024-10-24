В Красноярске открывается выставка «Сны Сибири»

В Музейном центре акцент сделан на зооморфные артефакты. В черном зале центра будет развернута экспозиция современных художников из собственной коллекции. В музее Сурикова представят разнообразные изображения от «шаманских личин» до монументальных мемориальных памятников эпохи древних тюрков. В части современного искусства здесь будут собраны работы Владимира Наседкина, Натальи Баданиной, Даши Намдакова и Сергея Ануфриева.