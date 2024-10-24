В Красноярске открывается выставка «Сны Сибири». С 24 октября до 12 января экспозиция будет работать на двух площадках — в музейном центре «Площадь Мира» и Красноярском художественном музее имени Сурикова. Её организатор — фонд развития науки и культуры «Таволга».
Ранее «Сны Сибири» были представлены в Москве и Владивостоке. В Красноярск выставка пройдёт в «расширенном» формате: в экспозициях можно будет увидеть более 90 археологических артефактов из различных музеев страны.
В Музейном центре акцент сделан на зооморфные артефакты. В черном зале центра будет развернута экспозиция современных художников из собственной коллекции. В музее Сурикова представят разнообразные изображения от «шаманских личин» до монументальных мемориальных памятников эпохи древних тюрков. В части современного искусства здесь будут собраны работы Владимира Наседкина, Натальи Баданиной, Даши Намдакова и Сергея Ануфриева.
Также в рамках проекта будет представлена образовательная программа с лекциями экспертов, учёных и художников.