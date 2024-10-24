Новую станцию метро могут построить в Екатеринбурге

Об этом говорится в ответе заместителя главы города Рустама Галямова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
«Екатеринбуржцы — неисправимые оптимисты. Мы ждем, чтобы мэрия рано или поздно приступила к строительству новых веток метро, — сообщил Андрей Альшевских. — Но пока что чиновники лишь поставили в Генплане точки, где видят новые станции».
Депутат Госдумы направлял запрос по поводу застройки данной территории. Застройщик мог залезть на площадку, на которой в перспективе может появиться станция метрополитена.
В ответе Рустама Галямова сообщается, что застройщик за границы не перешел.
«МК-Урал» ранее писал, что власти Свердловской области ищут средства на строительство второй ветки метрополитена Екатеринбурга. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Толмачев.
По его словам, вторая ветка метро необходима городу. Но сейчас потоки пассажиров изменились. И если раньше говорили о строительстве ветки с ВИЗ на Шарташ, то сейчас необходимо вторую ветку строить в Академический.