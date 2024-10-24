В Самаре капитально отремонтируют крыши трех памятников архитектуры

В Самаре отремонтируют три памятника архитектуры, которые расположены на проспекте Кирова. Документация на капремонт крыш уже согласована. Среди зданий, где скоро начнется ремонт, — «Дом жилой» на пересечении проспекта Кирова и улицы Теннисной, который построили в 1952 году.