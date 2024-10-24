Гандбольный «Воронеж» обратился за помощью к губернатору Гусеву

«Четыре месяца не получаем заработную плату. По регламенту турнира мы могли покинуть команду свободными агентами еще два месяца назад. Однако не сделали этого, потому что верим, что Воронежу нужен гандбол. Время идет, нам необходимо содержать семьи, мы не можем больше ждать», — говорится в обращении.