Гандбольный «Воронеж» обратился за помощью к губернатору Гусеву

Вечером 23 октября на сайте ГК «Воронеж» появилось обращение игроков и тренерского штаба к губернатору Воронежской области, а вернее будет сказать — крик о помощи.
Рассказав о заслугах команды, а их немало — команда в прошлом сезоне уверенно выиграла золото Высшей лиги, в этом — уже успела одержать несколько побед в Суперлиге, представители клуба заявили, что существуют проблемы с финансированием.
«Четыре месяца не получаем заработную плату. По регламенту турнира мы могли покинуть команду свободными агентами еще два месяца назад. Однако не сделали этого, потому что верим, что Воронежу нужен гандбол. Время идет, нам необходимо содержать семьи, мы не можем больше ждать», — говорится в обращении.
Пообещав, что обязательно сохранят место в Суперлиге, при этом сделают все возможное, чтобы в дебютном сезоне попасть в плей-офф, игроки и тренеры заявляют, что если ситуация не изменится, они будут вынуждены покинуть клуб. Это случится после домашней игры, которая состоится в ближайшее воскресенье, 27 октября.
Заканчивается обращение словами: «Просим Вас, Александр Викторович, помочь разобраться в этом вопросе». Просят об этом и тысячи болельщиков, заполняющих на каждом матче ГК «Воронеж» трибуны Дворца спорта им. В. Меркулова.