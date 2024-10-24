Белорус через суд просил у дочери 200 рублей алиментов на содержание в интернате

В сообщении говорится, что суд Оршанского района и города Орши рассматривался иск отца к своей дочери о взыскании алиментов на содержание. Истец в своем заявлении указал, что он получает пенсию по возрасту, проживает на условиях платного содержания в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он также отметил, что возмещение расходов на содержание осуществляется из его пенсии, размер которой не дает возможности производить оплату в полном объеме, денег на личные нужды не хватает.