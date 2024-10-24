Белорус через суд просил у дочери 200 рублей алиментов на содержание в интернате. Подробности рассказали в пресс-службе Витебского областного суда.
В сообщении говорится, что суд Оршанского района и города Орши рассматривался иск отца к своей дочери о взыскании алиментов на содержание. Истец в своем заявлении указал, что он получает пенсию по возрасту, проживает на условиях платного содержания в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он также отметил, что возмещение расходов на содержание осуществляется из его пенсии, размер которой не дает возможности производить оплату в полном объеме, денег на личные нужды не хватает.
Мужчина уточнил, что ответчица является единственной его дочерью и не оказывает материальную помощь в добровольном порядке. Он просил взыскать с нее 200 рублей алиментов ежемесячно.
Суд вынес решение и уменьшил сумму до 100 рублей. Согласно решению, алименты будут уплачиваться «до изменения материального или семейного положения сторон». Дочь ответчика с подобным решением не согласилась и подала апелляцию, чтобы уменьшить сумму алиментов до 60 рублей. Она отметила, что судом не было учтено в нужной степени ее материальное и семейное положение.
В пресс-службе добавили, что на основании представленных со стороны дома-интерната для престарелых и инвалидов данных о сумме, начисленной истцу по договору, и справки о его пенсии, следует, что сумма платы превышает размер пенсии на 80,41 рубля. Суд первой инстанции посчитал, что материальное положение дочери позволяет ежемесячно оказывать отцу материальную помощь в размере 100 рублей.
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