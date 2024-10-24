В Воронеже автобусу № 12 сменили конечную остановку

Автобус № 12 больше не будет заезжать к больнице «Электроника». Конечной остановкой останется «Роддом № 4», сообщили в управлении транспорта Воронежа.
Маршрутки № 12 будут направлены от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Маршака, Домостроителей, Ворошилова, 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улице Землячки, автодороге улица Минская — улица Землячки, улице Минской — до остановки «Роддом № 4».
До остановки «Больница Электроника» ездят маршрутки №№ 26, 59, 72.