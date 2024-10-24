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В Башкирии куриные яйца подешевели сразу на 44 рубля

Лидером по снижению стоимости оказались куриные яйца.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подешевели продукты. Цены на некоторые из них упали аж на 34%. Так, например, первое место в рейтинге самых подешевевших продуктов занимают куриные яйца.

— Ценник за десяток яиц упал на 34,3%, или на 44,03 рубля. Стоимость продукта сейчас в магазинах в среднем составляет 84,43 рубля, — рассказали в Росстате.

На втором месте расположилась гречка. Кило крупы с начала года подешевело на 14,8%, или на 8,57 рубля. Средняя стоимость гречки теперь стоит 49,45 рублей.

Тройку самых подешевевших продуктов замыкает куриное мясо.. Оно с начала года стало дешевле на 10,7%, или на 22,03 рубля.

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