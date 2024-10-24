Житель Иркутска заплатит 32 тысячи за запуск квадрокоптера

Жителя областного центра привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Установлено, что в сентябре этого года местный житель запустил беспилотный летательный аппарат без регистрационных номеров прямо в центре города. При этом у него не было разрешения на использования воздушного пространства, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Он должен выплатить 32 тысячи рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что механик из областного центра по неосторожности сжег четыре машины и гаражный бокс, тем самым причинив ущерб на сумму более семи миллионов рублей. По предварительной версии, перед сварочными работами он не убрал легковоспламеняющиеся материалы. Уголовное дело направили в суд.