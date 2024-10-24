На станции «Чкаловская» в Екатеринбурге на выходных установят новые турникеты

Ранее работы завершились на «Уралмаше» на входе со стороны ДК имени Лаврова, теперь станция полностью оснащена новыми устройствами. Они выполнены из ударопрочного стекла, имеют информационное табло и световую индикацию, сигнализационную систему и позволяют ускорить оплату и таким образом избежать задержек на входе. Процесс модернизации турникетов начался в декабре 2023 года, со станции «Площадь 1905 года».