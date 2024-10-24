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На станции «Чкаловская» в Екатеринбурге на выходных установят новые турникеты

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» в ночь с 26 на 27 октября планируют заменить входные турникеты на новые, сообщили в Екатеринбургском метрополитене.

Источник: Коммерсантъ

«Чкаловская» станет последней станцией, где будут устанавливать новые турникеты. «На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», — предупредили в метро.

Ранее работы завершились на «Уралмаше» на входе со стороны ДК имени Лаврова, теперь станция полностью оснащена новыми устройствами. Они выполнены из ударопрочного стекла, имеют информационное табло и световую индикацию, сигнализационную систему и позволяют ускорить оплату и таким образом избежать задержек на входе. Процесс модернизации турникетов начался в декабре 2023 года, со станции «Площадь 1905 года».

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