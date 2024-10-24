Рынок Кишинева вновь забит браконьерской рыбой из Днестра: «PAS за три года с гаком умудрилась не решить элементарную проблему» — мнение эколога

Впрочем, учитывая, что по городу ходят на свободе осужденные наркоторговцы — это не удивительно. Прояви эти ведомства желание увеличить годовой доход государства за ущерб природным ресурсам в три раза, они могли бы это сделать за один день. Но ведь приятнее иметь постоянные ручейки, капающие в карман, не так ли?