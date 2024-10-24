Рынок Кишинева вновь забит браконьерской рыбой из Днестра: «PAS за три года с гаком умудрилась не решить элементарную проблему» — мнение эколога

Эколог Илья Тромбицкий бьёт тревогу. Он обратил внимание, что Центральный рынок Кишинева вновь забит браконьерской рыбой из Днестра. Есть и рыбы из Красной книги.
"PAS за три года с гаком умудрился не решить элементарную проблему — обязать Экологический инспекторат контролировать происхождение пресноводной рыбы в торговле. И Инспекторат, и ANSA в этом вопросе проявляют небескорыстную импотенцию, поддерживая одну из схем, доставшихся в наследство от Плахотнюка — написал в социальных сетях Илья Тромбицкий.
Впрочем, учитывая, что по городу ходят на свободе осужденные наркоторговцы — это не удивительно. Прояви эти ведомства желание увеличить годовой доход государства за ущерб природным ресурсам в три раза, они могли бы это сделать за один день. Но ведь приятнее иметь постоянные ручейки, капающие в карман, не так ли?
Поведение же Минэкологии, не желающего инициировать изменение законодательства, свидетельствует о том, что оно тоже принимает участие в «крышевании» нелегального бизнеса, проявляя преступное бездействие".