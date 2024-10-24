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В Самаре вандалы сломали еще одну деревянную фигуру в парке Дружба

В самарском парке Дружба орудуют вандалы.

Источник: Сергей Ключников

Вандалы испортили еще одну деревянную фигуру в парке Дружба в Самаре. Печальной новостью поделился Сергей Ключников, который создал эти фигуры.

— Накипело. Вчера оторвали еще одну фигуру, — написал мастер на своей странице ВКонтакте и выложил фотографии всех фигур, которые были оторваны и изуродованы.

Напомним, что парк Дружба украшают разные деревянные фигуры, которые создавал Сергей Ключников. Первоначально фигуры делались из ствола старого тополя, который когда-то рос в Струковском саду. Коллекция деревянных фигур в парке постоянно пополняется, назло всем вандалам. Так, в этом году Сергей Ключников изготовил фигуры гусей с курицей, Поночки. А в конце мая в парке установили фигуру Хранительница, которая изготовлена из ивы.