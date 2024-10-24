Система оплаты парковки в Петербурга дала сбой с самого утра 24 октября

Как со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», сообщает «Петербургский дневник», оплата парковочных сессий временно недоступна, и об изменениях в работе сервисов будет сообщено дополнительно. Время окончания работ не указывается.