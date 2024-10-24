Система оплаты парковки в Петербурга дала сбой с самого утра 24 октября

Утром четверга, 24 октября, автомобилисты Петербурга не смогли оплатить парковку. Причиной стали технические работы на сервисах Единого городского парковочного пространства.
Как со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», сообщает «Петербургский дневник», оплата парковочных сессий временно недоступна, и об изменениях в работе сервисов будет сообщено дополнительно. Время окончания работ не указывается.
В ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» отметили, что по всем вопросам, касающимся работы парковочного пространства, можно обращаться на горячую линию — по телефону.
Ранее стало известно, что с 24 октября в городе подорожали городские и перехватывающие парковки. Стоимость одного места увеличилась в 4 раза — с 25 до 100 рублей в час.