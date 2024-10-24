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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День Республики

Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт госкорпорации «Правительство для граждан».

Источник: Пресс-служба "Правительство для граждан"

Сообщается, что ЦОНы и спецЦОНы не буду работать 25 октября в связи с празднованием Дня Республики.

«При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 9 до 13 часов», — сказано в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что в будние дни ЦОНы принимают граждан с 9 до 18 часов дня. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, а по субботам — с 3 до 13 часов.

Напомним, в этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд — 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник — рабочий день.

Ранее сообщалось, что в Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов. С 22 октября время их работы продлили.