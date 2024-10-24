Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День Республики

В госкорпорации напомнили, что в будние дни ЦОНы принимают граждан с 9 до 18 часов дня. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов, а по субботам — с 3 до 13 часов.