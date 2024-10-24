Еще один двор в Волгограде отремонтируют за счет экономии в 2024 году

В этом году ровные дороги вместо убитого асфальта и удобные тротуары для пешеходов уже сделали в 25 дворах, объединяющих 70 многоквартирных домов во всех районах Волгограда. Благодаря экономии на конкурсных процедурах восстановят проезды и пешеходные дорожки еще на одной придомовой территорий в Тракторозаводском районе. Новый асфальт до 20 ноября уложат во дворе на улице Героев Шипки. Власти уже ищут подрядчика, который выполнит эти работы. А пока мы проехали по уже обновленным дворам и поговорили с их жителями.