Еще один двор в Волгограде отремонтируют за счет экономии в 2024 году

В этом году ровные дороги вместо убитого асфальта и удобные тротуары для пешеходов уже сделали в 25 дворах, объединяющих 70 многоквартирных домов во всех районах Волгограда. Благодаря экономии на конкурсных процедурах восстановят проезды и пешеходные дорожки еще на одной придомовой территорий в Тракторозаводском районе. Новый асфальт до 20 ноября уложат во дворе на улице Героев Шипки. Власти уже ищут подрядчика, который выполнит эти работы. А пока мы проехали по уже обновленным дворам и поговорили с их жителями.
В Краснооктябрьском районе Волгограда сделали проезды в двух больших дворах. Обзавелись новыми дорогами сразу пять рядом расположенных домов на улицах Таращанцев, 43, 45, 47 и Хользунова, 26 и 30. Территории еще трех домов благоустроили на четной стороне улицы Таращанцев. Во дворах теперь есть разъездные и парковочные карманы — автомобилисты довольны. Им есть, где оставить машину. Бабушки тоже рады — у подъездов красуются новые лавочки и фонари. Урны еще не установили. Зато рабочие возвращают на место ограждение палисадников, которое демонтировали на время ремонта.
— Мы сюда с улицы Штеменко приходим гулять, — рассказывает женщина, которая прохаживается вдоль домов с детской коляской. — В нашем дворе не проехать, а здесь хорошо все сделали. Между домами новые тропинки проложили, теперь есть где пройтись даже в слякоть.
В Дзержинском районе благоустройства дождались три два двора на Ангарском. У десятиэтажки улице Рыбалко, 12а на обновленном проезде все забито машинами. Для пешеходов тоже сделали тротуары и освещение.
— Двор небольшой, места мало. Лавочки жильцы сами решили установить не у подъездов, а в зеленой зоне через дорогу, — рассказывает следящий за чистотой во дворе Александр Сергеевич.
На Ангарской, 116 и 118 жители тоже рады обновлению. Двор необычный, с сильным перепадом высот и мостиками к подъездам. Посередине — детская площадка, к ней сделали новые лестницы.
На Спартановке благоустроили большой двор, объединяющий дома на улицах Гороховцев, 28, 30 и Н.иколая Отрады, 21. В старой части обновили территории вдоль домов на улицах Загорской, 6 и Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7. Местная детвора теперь с удовольствием рассекает на самокатах по ровным дорогам и пешеходным тропинкам. Для машин обустроили много мест для парковки. Во дворе теперь светло по вечерам.
— Вот только вечную лужу у моего подъезда дорожники так и не ликвидировали. Дождь прошел, опять вода собирается, не пройти, — сетует местная жительница.
Бабушки с нетерпением ждут новых лавочек и урн. Пока у большого дома установили только одну и женщины коротают вечер на старых еле живых скамейках.
В ноябре появятся лавочки с урнами по программе «Формирование современной городской среды» и еще у четырех домов Краснооктябрьского района на улицах Пельше, 11 и 13, Таращанцев, 61 и Штеменко, 36. В каждом дворе установят от 4 до 8 комплектов.
В Волгограде в 2024-м завершают трехлетнюю программу обновления дворов, старт которой дал губернатор Андрей Бочаров. И начинают новую. Благоустройство придомовых территорий входит в комплексную программу развития до 2034 года, куда заложили благоустройство 430 дворов и 80 общественных пространств во всех районах города.