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Жителей Перми заинтересовали надписи на иностранном языке в автобусах города

На световых панелях общественного транспорта пермяки заметили иностранные слова.

Источник: Очевидцы

В Перми жители города обратили внимание на световые панели городского общественного транспорта с надписями на иностранном языке. Они выразили недоумение об их появлении в российской глубинке и выслали «Комсомолке» фото одного из автобусов.

Ситуацию пояснили городском департаменте транспорта. В ведомстве отметили, речь идет об автобусе китайского производства, где такая функция заложена заводом-изготовителем.

«Надписи на иностранном языке являются дублированием внешних световых приборов, которые на автобусе также присутствуют», — отметили в дептрансе Перми.

Каких-либо ограничений для участников движения, не владеющих иностранными языками, такие надписи представлять не могут.