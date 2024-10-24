Жителей Перми заинтересовали надписи на иностранном языке в автобусах города

В Перми жители города обратили внимание на световые панели городского общественного транспорта с надписями на иностранном языке. Они выразили недоумение об их появлении в российской глубинке и выслали «Комсомолке» фото одного из автобусов.
Ситуацию пояснили городском департаменте транспорта. В ведомстве отметили, речь идет об автобусе китайского производства, где такая функция заложена заводом-изготовителем.
«Надписи на иностранном языке являются дублированием внешних световых приборов, которые на автобусе также присутствуют», — отметили в дептрансе Перми.
Каких-либо ограничений для участников движения, не владеющих иностранными языками, такие надписи представлять не могут.