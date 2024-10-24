В бывшем детском саду в Свердловском районе Перми разместят досуговый МФЦ

Речь идёт о здании по улице Муромской, 24 в микрорайоне Крохалева. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что судьба бывшего корпуса детсада решается не первый год. В 2023 году министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщал, что в здании бывшего детского учреждения разместят приют для бездомных. После многочисленных жалоб жителей Перми, обеспокоенных таким решением, губернатор края Махонин поручил организовать в бывшем садике досуговое учреждение.