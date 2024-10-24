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В бывшем детском саду в Свердловском районе Перми разместят досуговый МФЦ

Ранее в нём хотели организовать приют для бездомных.

Источник: Соцсети

Центр досуга и образовательное пространство разместят в бывшем детском саду в Свердловском районе Перми, сообщили perm.aif.ru в городской администрации.

Речь идёт о здании по улице Муромской, 24 в микрорайоне Крохалева. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что судьба бывшего корпуса детсада решается не первый год. В 2023 году министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщал, что в здании бывшего детского учреждения разместят приют для бездомных. После многочисленных жалоб жителей Перми, обеспокоенных таким решением, губернатор края Махонин поручил организовать в бывшем садике досуговое учреждение.

В декабре 2023 года мэр Перми Эдуард Соснин сообщал, что начать работы по созданию центра для жителей района планируют в следующем году. В октябре 2024 года читатели perm.aif.ru задались вопросом, а на каком этапе эти планы находятся сейчас.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о будущем здания детского сада в администрации Перми. В мэрии рассказали, что идея разместить в досуговый многофункциональный центр всё ещё планируется, однако, ремонтные работы в здании будут проводить в 2025 году.

«В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в здании на ул. Муромская, 24 планируется разместить многофункциональный центр, который будет работать по нескольким направлениям», — рассказали perm.aif.ru в городской администрации.

Одним из направлений будущего центра станет допобразование для детей и подростков. В частности в учреждении планируют проводить занятия по программированию беспилотных летательных аппаратов, креативному дизайну и конструированию. Кроме образовательного центра, в здании организуют пространство для НКО и ТОСов. В частности, организации смогут принимать граждан.

«Третье направление — это граффити-полигон, где ребята смогут изучать стрит-арт, участвовать в мастер-классах и воркшопах», — добавили в мэрии.

Напомним, вопросы о судьбе здания бывшего детского сада в микрорайоне Крохалева возникли после другого скандала с корпусом детского учреждения. 20 октября жители Кировского района возмутились решением администрации передать в аренду здание детсада в микрорайоне Крым. Местные жители беспокоятся за безопасность своих детей из-за размещения иностранцев в бывшем детсаду в нескольких метрах от действующей школы.