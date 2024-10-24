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Воронежский театр кукол впервые покажет спектакли с титрами

Для зрителей с нарушением слуха станут доступны несколько постановок.

Источник: Комсомольская правда

24 октября в Воронежском театре кукол впервые пройдет спектакль с сопровождением титрами. Первым в новом формате покажут драму для взрослой аудитории «Похороните меня за плинтусом». До конца 2024 года с сопровождением титрами также пройдут спектакли для школьников и подростков — «Золотой цыпленок» и «Волшебное кольцо».

До конца года театр кукол покажет десять спектаклей с титрами. Для людей с нарушением слуха они будут бесплатны, на каждый показ приглася по 15 человек. За счет специального оборудования текст, сопровождающий спектакль, не будет виден остальным зрителям.

— Даже сегодня, несмотря на высокий тем развития технологий, театр как вид искусства остается практически недоступным для большинства глухих людей и людей с нарушением слуха. И мы с шаг за шагом продолжаем создавать комфортную и творческую среду для каждого зрителя. И невероятно важна в этом направлении поддержка меценатов, — отметила директор театра кукол Любовь Пристинская.

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