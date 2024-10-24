Воронежский театр кукол впервые покажет спектакли с титрами

— Даже сегодня, несмотря на высокий тем развития технологий, театр как вид искусства остается практически недоступным для большинства глухих людей и людей с нарушением слуха. И мы с шаг за шагом продолжаем создавать комфортную и творческую среду для каждого зрителя. И невероятно важна в этом направлении поддержка меценатов, — отметила директор театра кукол Любовь Пристинская.