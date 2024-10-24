Ситуацию с отсутствием воды в Новочеркасске взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию с отсутствием воды в Промышленном районе Новочеркасска. Напомним, отключение длилось около суток, сейчас ведется заполнение системы.
— Прокуратура контролирует восстановление прав граждан в связи с аварией на магистральном водоводе и отсутствием водоснабжения. Устанавливаются причины. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
После порыва без воды остались жители Октябрьского, Молодежного, Хотунка, Восточного, Персиановки и Новоселовки.
Утром 24 октября новочеркасцев проинформировали, что авария ликвидирована. По данным управления по делам ГО и ЧС, вода сейчас находится на очистных и будет подаваться после очистки.
Как уточнили в ООО «Экотехнологии», нужно заново наполнить 20 км тысячного водовода и резервуары, выполнить все стадии очистки и обеззараживания, только затем можно приступать к наполнению сетей микрорайонов. На это потребуется время.