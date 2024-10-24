ТГТУ совместно с вузам Китая и Бразилии разработают проект по утилизации отходов

Как отметил руководитель проекта от ТГТУ, ведущий научный сотрудник университета Рафаил Исьемин, кожура составляет около 15−40% от массы сырого картофеля. Сейчас отход используется как корм для животных или для производства компоста, что неэффективно и вредно для окружающей среды, а также сопровождается потерями ценных компонентов. «Согласно современным трендам, эти отходы должны перерабатываться в продукты с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы с коллегами из Китая и Бразилии решили объединить наш опыт и выявить наиболее эффективный с точки зрения экономики и экологии способ переработки отходов производства жареного картофеля», — добавил Исьемин.