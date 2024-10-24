ТГТУ совместно с вузам Китая и Бразилии разработают проект по утилизации отходов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) совместно с коллегами из Федерального университета Алагоаса (Бразилия) и Чунцинского университета «Трех ущелий» (Китай) к 2027 году разработают технологию утилизации отходов производства жареного картофеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТГТУ.
«Группа исследователей Тамбовского технического университета совместно со своими коллегами из Федерального университета Алагоаса и Чунцинскогоуниверситета “Трех ущелий” разработают технологию утилизации отходов производства жареного картофеля. Сочетание различных технологий позволит получать из отходов биотопливо, биоудобрения и эффективно очищать отработанную воду. Работа над проектом продлится до конца 2026 года», — рассказала собеседница агентства.
Каждый вуз-участник проекта должен будет предложить свой способ решения проблемы, опираясь на имеющийся опыт и разработки. Глобальной целью проекта является превращение климатических и экологических проблем в возможности для различных секторов с использованием подхода, основанного на взаимосвязи водных ресурсов, энергетики и продовольствия. По словам ученых, ранее подобные проекты реализовывались на примерах других видов отходов, на картофеле — никогда.
Как отметил руководитель проекта от ТГТУ, ведущий научный сотрудник университета Рафаил Исьемин, кожура составляет около 15−40% от массы сырого картофеля. Сейчас отход используется как корм для животных или для производства компоста, что неэффективно и вредно для окружающей среды, а также сопровождается потерями ценных компонентов. «Согласно современным трендам, эти отходы должны перерабатываться в продукты с высокой добавленной стоимостью. Поэтому мы с коллегами из Китая и Бразилии решили объединить наш опыт и выявить наиболее эффективный с точки зрения экономики и экологии способ переработки отходов производства жареного картофеля», — добавил Исьемин.
В пресс-службе отметили, что Тамбовский государственный технический университет стал победителем конкурса Минобрнауки России на проведение научных исследований совместно с организациями стран БРИКС. Иностранные партнеры прошли аналогичный конкурсный отбор. Научный проект рассчитан на три года, объем бюджетного финансирования в рамках нацпроекта «Наука и университеты» составит 30 млн рублей, объем внебюджетного финансирования — 38 млн рублей.
Разработки международного коллектива ученых призваны содействовать решению глобальных проблем и устойчивому развитию. «Вместе мы сможем достичь новых успехов в науке и технологиях, способствуя превращению климатических и экологических проблем в возможности для различных секторов с использованием подхода, основанного на взаимосвязи водных ресурсов, энергетики и продовольствия», — добавил ректор ТГТУ Михаил Краснянский.