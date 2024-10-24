Электрички ходят с задержкой от 10 минут на Балтийском направлении

Там уточнили, что это касается составов, который отправляются и прибывают от/на станции Калище, Ораниенбаум. Задержка в графике образовалась по техническим причинам. При этом пассажиров предупредили, что возможны более длительные опоздания.
«Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения», — подчеркнули в пресс-службе.
Подобный случай произошел в Петербурге 9 октября. Тогда поезда Витебского направления ходили по маршрутам с задержкой от 15 минут, писал ранее «Ъ-СПб».