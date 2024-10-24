На Елагином острове заметили редкую утку с красным носом

Это всего второй случай появления утки в Северной столице, в Ленобласти также красноносый нырок был отмечен всего несколько раз. Замеченный накануне самец в своем пока еще летнем наряде. Ярко-красный клюв бывает только у женихов, у самок он темно-бурый.