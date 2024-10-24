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На Елагином острове заметили редкую утку с красным носом

Красноносый нырок — южный вид, который обитает от Пиренейского полуострова до Монголии.

Источник: Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

На Елагином острове в Петербурге объявился красноносый нырок — крайне редкая для региона утка. Об этом сообщил биолог Павел Глазков 24 октября.

Это всего второй случай появления утки в Северной столице, в Ленобласти также красноносый нырок был отмечен всего несколько раз. Замеченный накануне самец в своем пока еще летнем наряде. Ярко-красный клюв бывает только у женихов, у самок он темно-бурый.

Довольно часто птицы получают свое видовое название именно за брачный наряд самцов. Весной нашего героя будет не узнать: голова станет ярко-оранжевой, шея, грудь и брюхо — воронено-черного цвета.

Павел Глазков
биолог

Красноносый нырок — южный вид, который обитает от Пиренейского полуострова до Монголии, житель степей и пустынь. В РФ гнездится на Волге и юге Сибири.

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флора и фауна