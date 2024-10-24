«Ветрено, но тепло»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 24 октября

Сегодня, 24 октября, погоду в Северной столице будет формировать циклон, который находится за сотни километров от нее, то есть над Республикой Коми. Его стараниями небо над городом затянут плотные облака, поэтому избежать кратковременных дождей не получится. Несмотря на такой хмурый прогноз, прогнозируется теплый день. О подробностях метеоусловий в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.