«Ветрено, но тепло»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 24 октября

Сегодня, 24 октября, погоду в Северной столице будет формировать циклон, который находится за сотни километров от нее, то есть над Республикой Коми. Его стараниями небо над городом затянут плотные облака, поэтому избежать кратковременных дождей не получится. Несмотря на такой хмурый прогноз, прогнозируется теплый день. О подробностях метеоусловий в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
— Температурные показатели останутся на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Столбик термометра в Петербурге будет показывать от +10 до +12 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +8 до +13 градусов, — пояснил синоптик.
Леус обратил внимание, что в текущий четверг без теплых курток не обойтись. Ведь в городе будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти. Оно составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Завтра, 25 октября, в Петербурге погода не будет отличаться оригинальностью. Максимально воздух прогреется до +12 градусов. Про зонт забывать не стоит — ожидаются небольшие дожди.