«Это же так невероятно спеть с мировым артистом!» 12-летний брестчанин Глеб Стасюк попал в шоу «Голос. Дети» и спел с Димой Биланом

12-летний брестчанин Глеб Стасюк попал в популярное музыкальное шоу «Голос. Дети» на российском Первом канале и спел дуэтом с Димой Биланом.
Во время слепых прослушиваний он исполнил композицию «You Raise Me Up» и к нему повернулись все наставники, среди которых Дмитрий Билан, Юлианна Караулова, Джони (Jony).
— Я просто не знаю, как передать эти впечатления! Как будто я скатился с какой-то гиперстрашной горки, увидел этих жюри — они такие добрые, классные. От них веет такая классная энергетика. Ну это просто как в какую-то сказку попал. Вот как будто я мировая звезда, стою на сцене. Это было слишком круто, — рассказал о своих эмоциях юный брестчанин.
Он добавил, что из всех наставников выбрал Диму Билана, объяснив это тем, что ему очень нравится исполнитель, от него веет классной энергетикой. В интервью после выступления Стасюк рассказал, как ему удалось спеть дуэтом с Биланом после слепых прослушиваний. Вместе они исполнили песню «На берегу неба».
— Я смотрел очень много «Голос» и видел, что дети поют с Димой Биланом. Я, конечно же, воспользовался этим моментом. Просто это же так невероятно спеть с мировым артистом!
12-летний брестчанин спел дуэтом с Димой Биланом на шоу «Голос. Дети». Фото: скриншот с видео Первого канала.
Сейчас 12-летний житель Бреста готовится к поединкам на популярном музыкальном шоу.
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