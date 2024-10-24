«Это же так невероятно спеть с мировым артистом!» 12-летний брестчанин Глеб Стасюк попал в шоу «Голос. Дети» и спел с Димой Биланом

— Я просто не знаю, как передать эти впечатления! Как будто я скатился с какой-то гиперстрашной горки, увидел этих жюри — они такие добрые, классные. От них веет такая классная энергетика. Ну это просто как в какую-то сказку попал. Вот как будто я мировая звезда, стою на сцене. Это было слишком круто, — рассказал о своих эмоциях юный брестчанин.