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В минсельхозе рассказали, хватит ли Челябинской области сливочного масла

Минсельхоз Челябинской области: производство сливочного масла продолжится.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области заявили, что в регионе может продолжаться стабильное производство сливочного масла. Для этого имеется достаточно сырья.

По данным министерства, с января по сентябрь нынешнего года на Южном Урале изготовили 2,8 тыс. тонн масла. Это на 2,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.

— В области продолжается строительство новых молочных ферм, что также скажется на росте объемов производства сырого молока, — заявили в минсельхозе. — На полках в магазинах области присутствуют и продукция, произведенная в других регионах, что обеспечивает конкурентную цену социально значимого продукта.

В ведомстве не получали сообщений от производителей об остановке или уменьшении объемов изготовления сливочного масла.

Челябинцы в последнее время заметили, что сливочное масло заметно подорожало. Это подтверждают данные Росстата: в начале августа килограмм масла в стране стоил в среднем 947 рублей, а к 21 октября его цена увеличилась до 1074 рублей.

экономика