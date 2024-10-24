В каких случаях собственника жилого помещения могут выселить из квартиры?

С целью предотвращения негативных последствий и сокращения рисков признания сделки недействительной стоит обратиться к нотариусу. Нотариус установит истинную волю и намерения сторон, проверит действительность паспортов, банкротство, дееспособность, наличие исполнительного производства, а также иную юридически-значимую информацию. Помимо этого нотариус установит: находится ли квартира в залоге; нет ли в отношении квартиры каких-либо иных зарегистрированных ограничений или обременений, а также — была ли в этой квартире перепланировка и «узаконена» ли она. Одним из важных преимуществ нотариальной формы сделки является режим «одного окна». Это значит, что нотариус сделает необходимые запросы в уполномоченные органы (Росреестр, орган ЗАГС, и так далее), восстановит при необходимости утраченные документы, проведет правовую экспертизу представленных документов, подготовит проект договора и направит документы в регистрирующий орган после заключения договора. Участники сделки не несут каких-либо дополнительных расходов и избавлены от необходимости самостоятельного сбора документов в различных инстанциях. Важно, что срок государственной регистрации прав на основании удостоверенных нотариусом договоров составляет всего один день. Стоит также отметить, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, обладают повышенной доказательственной силой в суде.