Сильная вспышка высшего уровня X произошла на Солнце

«Новая сильная вспышка высшего X уровня произошла сегодня утром на восточном крае Солнца. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года», — приводит слова Богачева агентство РИА Новости.
За вспышкой последовал крупный выброс массы. По данным ученых, он ушел вбок и частично назад от Земли и не окажет влияния на планету.
Также специалисты зафиксировали возвращение с обратной стороны Солнца группы пятен 3842, которая ранее 3 октября при прохождении по диску произвела крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0. Эти пятна имеют шансы вернуться к Земле в ближайшие две недели.
Ранее ученые сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.