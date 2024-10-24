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В Краснодарском крае назвали график выплаты пенсий в ноябре

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю подготовило график доставки пенсий в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю озвучило график доставки пенсий в ноябре. Выплаты распланированы с учетом выходного в День народного единства.

Так, 2 ноября пенсии доставят 3 и 4 ноября. 3 ноября выплата будет проводиться на кассах отделений почты за 3 и 4 ноября;

5 и 6 ноября пенсии выплатят день в день. 7 ноября деньги выдадут за 7 и 8 ноября в почтовых отделениях Краснодара, за 7 ноября — в отделениях почтовой связи Краснодарского края.

Далее пенсии будут выплачивать в соответствии с графиком.

Задать вопросы специалистам Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю можно, позвонив в единый контакт-центр по номеру 8 (800)100−00−01.

Региональные операторы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 8:00 до 16:00 часов.