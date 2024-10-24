В Новосибирске разрабатывают скоростной поезд для продления срока службы железных дорог

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, наработки центра позволят ускорить ремонт путей, что окажет положительное влияние на содержание железнодорожной инфраструктуры. «Необходимо понимать, что сейчас через регион проходит колоссальное количество грузов. По железной дороге в 2022 году было перевезено 22,7 млн. тонн, в 2023 году уже 26,3 млн. тонн, а за девять месяцев 2024 года — 15,6 млн. тонн. Для устойчивого роста грузоперевозок необходима стабильная работа инфраструктуры, а ускорение процесса приведения железных дорог в нормативное состояние позволит повысить качество содержания путей», — приводит пресс-служба слова министра.