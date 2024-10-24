В Новосибирске разрабатывают скоростной поезд для продления срока службы железных дорог

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Специальный скоростной поезд для шлифования рельсов и продления срока службы железной дороги разрабатывают в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Разработка такого поезда актуальна для региона, поскольку в области находится крупный транспортный узел, через который проходит большое число грузов, оказывающих нагрузку на железнодорожные пути.
«Специалисты СГУПС по флагманскому проекту “Рельсошлифование 2.0” создали технологию, которая позволяет увеличить производительность шлифования рельсов. Скоростной поезд будет делать это в четыре раза быстрее, чем сейчас — со скоростью до 30 км/ч», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, наработки центра позволят ускорить ремонт путей, что окажет положительное влияние на содержание железнодорожной инфраструктуры. «Необходимо понимать, что сейчас через регион проходит колоссальное количество грузов. По железной дороге в 2022 году было перевезено 22,7 млн. тонн, в 2023 году уже 26,3 млн. тонн, а за девять месяцев 2024 года — 15,6 млн. тонн. Для устойчивого роста грузоперевозок необходима стабильная работа инфраструктуры, а ускорение процесса приведения железных дорог в нормативное состояние позволит повысить качество содержания путей», — приводит пресс-служба слова министра.
Как отметили в правительстве региона, рельсошлифовальный поезд «РШП 2.0» сможет стать одним из самых высокопроизводительных в мире, превзойдя зарубежные аналоги. Технологию планируется внедрить в 2027 году. Испытания проводятся на полигоне вуза.