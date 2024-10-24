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Волгоградцы восхитились невероятно красивым багровым закатом

В конце октября у горожан появилась еще одна возможность насладиться красотой природы.

Источник: ИД «Волгоградская правда»/ Ольга Черкесова

Накануне вечером, 23 октября, жители Волгограда и некоторых районов области наблюдали красивое природное явление. Закатное небо окрасилось в ярчайшие цвета багровых тонов. Особенно интересно все это смотрелось на фоне свинцового цвета облаков, которые закрывали часть неба.

Горожане и жители региона стали активно делиться снимками и выкладывать их в социальных сетях. В комментариях они говорили о красоте волгоградской природы и обсуждали, о чем может говорить такой цвет.

Согласно народным приметам, яркий красный закат может указывать на морозы или сильный ветер. Для морозов в октябре пока еще рано, а вот ветер по области будет действительно достигать 20 м/с. При этом днем сохранится достаточно теплая погода с температурой до +11 градусов.