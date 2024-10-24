Волгоградцы восхитились невероятно красивым багровым закатом

Согласно народным приметам, яркий красный закат может указывать на морозы или сильный ветер. Для морозов в октябре пока еще рано, а вот ветер по области будет действительно достигать 20 м/с. При этом днем сохранится достаточно теплая погода с температурой до +11 градусов.