Главные новости 24 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 октября 2024 года.
Politico: семь стран НАТО против вступления Украины в альянс
https://news.mail.ru/politics/63344159/
Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»
Недовольство главы ЦБ символической купюрой связано с ее обеспокоенностью нацвалютой, заявил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, Набиуллина «очень ревностно следит за нашим рублем».
Задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский
По информации СМИ, Яновского допрашивают по делу о хищениях. Показания против него дали ранее задержанные по уголовному делу. От должности замглавы Минэнерго Яновского освободили в 2021 году.
Курьеры будут страховать ответственность перед пешеходами
Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, согласно которому курьеров обяжут страховать ответственность перед пешеходами. Это нововведение затронет доставщиков заказов на велосипедах с мотором и электросамокатах.
Закупки VPN органами власти выросли на 683%
За первые девять месяцев текущего года затраты госорганов на подключение VPN составили 14,1 млрд рублей, увеличившись на 683%. Количество тендеров выросло на 20%.