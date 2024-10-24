Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 24 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 24 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 октября 2024 года.

Politico: семь стран НАТО против вступления Украины в альянс

По данным СМИ, США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выступают против немедленного приглашения Украины в НАТО. Отмечается, что ключевых членов альянса — Вашингтон и Берлин — беспокоит риск вооруженного конфликта с Россией.

https://news.mail.ru/politics/63344159/

Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

Источник: РИА "Новости"

Недовольство главы ЦБ символической купюрой связано с ее обеспокоенностью нацвалютой, заявил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, Набиуллина «очень ревностно следит за нашим рублем».

Задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский

По информации СМИ, Яновского допрашивают по делу о хищениях. Показания против него дали ранее задержанные по уголовному делу. От должности замглавы Минэнерго Яновского освободили в 2021 году.

Курьеры будут страховать ответственность перед пешеходами

Источник: РИА "Новости"

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, согласно которому курьеров обяжут страховать ответственность перед пешеходами. Это нововведение затронет доставщиков заказов на велосипедах с мотором и электросамокатах.

Закупки VPN органами власти выросли на 683%

Источник: Getty Images/Unsplash

За первые девять месяцев текущего года затраты госорганов на подключение VPN составили 14,1 млрд рублей, увеличившись на 683%. Количество тендеров выросло на 20%.