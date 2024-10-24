В Дербышках завершается капитальный ремонт стадиона «Ракета»

Рабочие уже проложили новые беговые дорожки и асфальт. На стадионе заменены наружные инженерные сети, трубная система поля и его гидроизоляция. Также смонтированы подпорные стенки, ливневая канализация и коллектор. Отремонтирована кровля, заменены плиты перекрытия, проведена гидроизоляция туннеля, восстановлены колодцы.
После завершении капремонта местные жители получат прекрасное футбольное поле с новым покрытием и освещением, беговые дорожки, а зимой — каток с качественным льдом. «Сейчас мы видим первый этап комплексного капремонта объекта, в следующем году ожидаем продолжения и новых интересных изменений», — сообщается в телеграм-канале главы администрации Советского района Романа Фатхутдинова.
Стадион «Ракета» был построен в 1947 году, а его трибуны — в конце 1960-х. В преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады на объекте заменили трубную систему поля, футбольное покрытие, отремонтировали помещения трибун, фасад здания, установили новые стеклопакеты. Почти за 80 лет инженерно-техническая база стадиона, включая оборудование и спецтехнику для подготовки льда, устарела и перестала соответствовать необходимым требованиям.
В ноябре 2022 года на объекте заменили две станции для охлаждения поля, подключили их к новым электросетям, а также отремонтировали мачты освещения.