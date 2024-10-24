В Дербышках завершается капитальный ремонт стадиона «Ракета»

Стадион «Ракета» был построен в 1947 году, а его трибуны — в конце 1960-х. В преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады на объекте заменили трубную систему поля, футбольное покрытие, отремонтировали помещения трибун, фасад здания, установили новые стеклопакеты. Почти за 80 лет инженерно-техническая база стадиона, включая оборудование и спецтехнику для подготовки льда, устарела и перестала соответствовать необходимым требованиям.