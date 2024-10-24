Жена погибшего на СВО бойца рассказала о знаках, которые увидела

— Муж по возможности, звонил оттуда. Всегда говорил, что у него все хорошо. Никогда не жаловался на тяготы. Наверное, берег меня. В основном интересовался семейными новостями: спрашивал о нас, о маме, сестре Татьяне, о друзьях. Я всегда ему отвечала: «Мы все ждем тебя и молимся».