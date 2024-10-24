Жена погибшего на СВО бойца рассказала о знаках, которые увидела

В хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области живет семья настоящего героя. До начала спецоперации Виталий Печенкин работал на складе электрооборудования, занимался домом и воспитанием сыновей. В феврале 2022 года, когда началась СВО, он сразу понял, что хочет туда — «за ленточку».
Мужчина отправился на СВО ради того, чтобы у его семьи было мирное небо над головой. Фото: из архива семьи.
«БЫЛ ПАТРИОТОМ РОССИИ».
Анна Печенкина говорит, что у мужа был уже боевой опыт, его он получил в Чечне, во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье.
— Когда объявили частичную мобилизацию, Виталий был в резерве. Понимал, что его призовут. Повестку очень ждал. В почтовый ящик каждый день заглядывал. Расстраивался, что ее все не было.
О том, что она пришла, Виталий узнал по телефону от супруги.
— Муж был патриотом России! На полчаса раньше ушел с работы. Обзвонил с этой новостью всех друзей и знакомых, — говорит Анна.
Вот только женщина не разделяла энтузиазма. Правда, виду не показывала.
— Старалась не расстраивать его своими переживаниями. Зачем? Он не любил проводы, слезы, прощания…
Сборы на учебный полигон были быстрыми.
— Муж все свои вещи положил в чемодан на колесиках, с которым мы на море ездим. Представляете?! — с улыбкой вспоминает женщина любимого.
Когда учеба была окончена, бойца с товарищами отправили на Артемовское направление. Позывной мужчина взял такой же, какой был и в Чечне — «Негр».
Виталий был настоящим патриотом. Фото: из архива семьи.
«РАДИ НАШИХ СЫНОВЕЙ».
В зоне специальной военной операции Виталий был заместителем командира боевой машины пехоты, наводчиком мотострелкового оружия.
— Муж по возможности, звонил оттуда. Всегда говорил, что у него все хорошо. Никогда не жаловался на тяготы. Наверное, берег меня. В основном интересовался семейными новостями: спрашивал о нас, о маме, сестре Татьяне, о друзьях. Я всегда ему отвечала: «Мы все ждем тебя и молимся».
Перед отправкой «за ленточку» Виталий прислал супруге с курьером букет белых роз, а по телефону сказал: «Я еду ради наших сыновей. У мальчиков должно быть мирное небо над головой».
В зоне спецоперации мужчина находился девять месяцев. Накануне его гибели Анна вдруг увидела, что любимый комнатный цветок мужа завял, а стебли прогнили изнутри. У женщины мороз по коже пробежал. В этот день Виталий находился под обстрелом.
В зоне СВО Виталий был заместителем командира боевой машины пехоты, наводчиком мотострелкового оружия. Автор фото: из архива семьи.
«ПОНИМАЛА, ЧТО НУЖНА ДЕТЯМ».
Виталий погиб мгновенно. В окоп, в котором он находился, попал снаряд. Жена и сыновья — 15-летний Рома и шестилетний Женя, — были раздавлены горем.
— Я себя силой вытаскивала из этого состояния. Понимала, что нужна детям, что они чувствуют мои страдания. Мальчикам от этого только тяжелее становилось. А еще я точно знала — Виталий хотел бы, чтобы мы все радовались жизни. По большому счету, он за это и сражался.
Через год после гибели супруга Анна с сыновьями поехали к морю.
— Виталий просто обожал морской закат. В день, когда мужа не стало, мы с ребятами сидели на берегу и провожали солнце. Может, теперь это станет нашей семейной традицией.