Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области разработали 6 автомобильных турмаршрутов

Проезжающих на юг туристов будут зазывать в столицу Черноземья.

Источник: Комсомольская правда

Шесть новых автомобильных маршрутов разработали в Воронежской области для привлечения туристов, сообщили в правительстве региона. Власти считают, что грех не воспользоваться тем фактом, что через регион проходит федеральная трасса М4 «Дон», по которой ежегодно увеличивается поток отдыхающих, следующих на юг. Превратить его в туристический призван автомаршрут «По пути на море не пропусти Воронеж».

Кроме него разработали еще пять турнаправлений: «Красоты земли Воронежской», «От первобытного огня до мирного атома», «Дорога Великих людей», «Бесконечные открытия Воронежского края» и «Былины Придонья». Для этого собираются обновить дорожную сеть, сопутствующую инфраструктуру, а также развить туры выходного дня.

туризм и отдых