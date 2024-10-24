В Воронежской области разработали 6 автомобильных турмаршрутов

Шесть новых автомобильных маршрутов разработали в Воронежской области для привлечения туристов, сообщили в правительстве региона. Власти считают, что грех не воспользоваться тем фактом, что через регион проходит федеральная трасса М4 «Дон», по которой ежегодно увеличивается поток отдыхающих, следующих на юг. Превратить его в туристический призван автомаршрут «По пути на море не пропусти Воронеж».
Кроме него разработали еще пять турнаправлений: «Красоты земли Воронежской», «От первобытного огня до мирного атома», «Дорога Великих людей», «Бесконечные открытия Воронежского края» и «Былины Придонья». Для этого собираются обновить дорожную сеть, сопутствующую инфраструктуру, а также развить туры выходного дня.