В Воронежской области разработали 6 автомобильных турмаршрутов

Шесть новых автомобильных маршрутов разработали в Воронежской области для привлечения туристов, сообщили в правительстве региона. Власти считают, что грех не воспользоваться тем фактом, что через регион проходит федеральная трасса М4 «Дон», по которой ежегодно увеличивается поток отдыхающих, следующих на юг. Превратить его в туристический призван автомаршрут «По пути на море не пропусти Воронеж».